Россиян призвали не считать лишний вес бодипозитивом

Профессор Продеус напомнил, что лишний вес повышает предрасположенность к инфекциям

Лишний вес повышает предрасположенность к болезням и инфекциям, а также оказывает дополнительную нагрузку на суставы, сообщил «Национальной службе новостей» (НСН) врач — педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«Поймите правильно, это не бодипозитив. Вопрос в том, что лишний вес ведет минимум к тринадцати типам рака, инфаркту и инсульту», — указал он.

По словам профессора, надо понимать, что есть прямая связь избыточного веса с предрасположенностью к инфекции, раку и другим заболеваниям. Также нагрузка на позвоночник и суставы у полных людей с возрастом только растет, заключил специалист.

Ранее Продеус заявил, что каждый год в России появляется около 600–700 инвалидов из-за неправильного питания.