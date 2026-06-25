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12:39, 25 июня 2026Экономика

Часть россиян освободят от декларации при продаже квартиры

Адвокат Кудерко: При нулевом доходе подавать декларацию при продаже квартиры не нужно
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Согласно принятому Госдумой закону, при нулевом доходе можно не подавать декларацию во время продажи квартиры или получения жилья в дар. Новые правила россиянам разъяснила адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт подчеркнула, что нововведение не отменяет сам налог, который по-прежнему необходимо платить. «Послабление касается исключительно бюрократической обязанности: подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ больше не требуется, если доход получен от продажи или дарения недвижимости», — объяснила Кудерко.

Изменение связано с тем, что нотариусы и Росреестр передают все сведения о сделках в налоговую службу. Кроме того, закон отменяет штрафы за непредоставление «нулевых» деклараций — если налог к уплате отсутствует, подавать отчетность не нужно.

Ранее россияне назвали красные флаги при поиске квартиры для покупки. 75 процентов респондентов заявили, что хотя бы раз сталкивались с сомнительными объявлениями в сети.

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