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10:03, 25 июня 2026Ценности

Девушка показала поход в душ у возлюбленного и рассмешила пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mariamurrray / TikTok

Юзерша Мария (фамилия неизвестна) с никнеймом @mariamurrray из Калгари, Канада, показала поход в душ у возлюбленного и рассмешила пользователей сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка с пышными формами снялась в ванной у зеркала в розовой пижаме. При этом она приложила к телу небольшое полотенце шириной, равной расстоянию между ее плечами, и длиной от плеч до бедер. «Мой парень думает, что я самая худенькая и миниатюрная девушка на свете», — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 2,6 миллиона просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. «Берегись, сегодня ветрено!», «Я одна вижу только полотенце?», «Ближе к концу видео ты почти исчезла, не пугай так», «Мне понадобились очки, чтобы тебя рассмотреть», «Как ты сняла летающее полотенце?», «Ты можешь войти в кадр?» — пошутили юзеры.

Ранее в июне пользовательница с никнеймом @rixt.archives показала результат стирки возлюбленного и вызвала ажиотаж в сети.

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