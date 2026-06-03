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11:00, 3 июня 2026Ценности

Девушка показала результат стирки возлюбленного и вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rixt.archives / TikTok

Пользовательница с никнеймом @rixt.archives показала результат стирки возлюбленного и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала крошечную темно-синюю кофту итальянского бренда Prada. По ее словам, наряд изменился в размерах, после того как его решил почистить ее избранник. «Вот и нет винтажной [кофты] Prada», — указала в подписи автор поста, добавив эмодзи со слезами.

Ролик набрал 8,2 миллиона просмотров. Зрители высказались о ситуации в комментариях. «Он еще жив?», «Тебе следует его бросить», «Теперь твой мужчина должен отвести тебя в магазин Prada», «По крайней мере, у тебя теперь есть симпатичная детская одежда», — заявили юзеры.

Ранее наряд мужа вызвал отвращение у беременной жены и разозлил пользователей сети.

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