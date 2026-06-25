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04:00, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Девушка проверила электронную почту супруга и начала собирать вещи

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gorgev / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Friedeggsandbac0n рассказала о шокирующей находке, сделанной во время отъезда ее супруга по рабочим делам. После того как автор узнала правду о муже, она решила собирать свои вещи.

Девушка отметила, что ее муж всегда любил немного приврать по мелочам, и она даже считала его патологическим лжецом. «Однажды он не привез мне подарок по особенному поводу — сказал, что тот в пути, а потом так и не приехал. В другой раз обещал торт на мой день рождения, но так и не принес его. Ставил деньги на спорт, хотя обещал не делать этого», — уточнила девушка.

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На всякий случай она решила проверить его электронную почту. В ней она обнаружила письма с чеками об успешных транзакциях с известного американского сайта для поиска секс-партнеров. Проведя небольшое расследование, она обнаружила тайный почтовый аккаунт, и уже в нем были уведомления о переписках на этом портале.

«Он переписывался более чем с 300 женщинами и даже мужчинами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), начиная с ноября 2023 года. Мы обручились в декабре 2024 года и поженились годом позже. Что ж. Он будет в своей поездке еще неделю. А я собираю все свои вещи и переезжаю. Так что сейчас я приготовила себе сэндвич с лобстером, который станет моим лучшим и последним ужином в этом доме», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit заподозрила мужа в измене после нелепой истории об изнасиловании. Тот рассказал ей, что во время визита в бар с коллегами во время одной из командировок упал на пол, а одна из девушек стянула с него штаны и попыталась сделать ему минет, параллельно нащупывая в кармане его бумажник.

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