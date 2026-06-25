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12:38, 25 июня 2026Экономика

Еще одна страна захотела покинуть ОПЕК

Bloomberg: Ирак пригрозил выходом из ОПЕК, если ему не повысят квоту на добычу нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Eli Hartman / Reuters

Всего через несколько месяцев после того, как ОПЕК покинули Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), картель пригрозил покинуть и Ирак. Об этом сообщает Bloomberg.

Багдад заявил, что решится на такие шаги, если ОПЕК не пойдет ему навстречу, увеличив квоту на добычу нефти. При этом, как уточнили в министерстве нефти этой страны, пока Ирак не собирается отказываться от членского билета организации.

Тем временем ОПЕК и ее партнеры решили проанализировать, сколько нефти каждая страна технически способна извлекать из своих недр. Результаты должны появиться в конце этого года, и на их основании будут определены целевые показатели добычи на 2027 год.

Ранее сообщалось, что ОАЭ после выхода из ОПЕК перешли к массовой продаже нефти азиатским покупателям. В первой половине этого месяца удалось реализовать как минимум 30 миллионов баррелей нефти. Покупателями стали нефтеперерабатывающие заводы Индии, Китая, Южной Кореи и Японии.

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