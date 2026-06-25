Генсек НАТО пожаловался на закупку вооружений вне блока

Генсек НАТО Рютте пожаловался, что страны альянса закупают вооружения вне блока

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил недовольство тем, что некоторые страны альянса приобретают вооружение у государств, не входящих в НАТО, вместо того, чтобы закупать его у партнеров по блоку. Его слова приводит РИА Новости.

«Румыния, Польша и Эстония покупают продукцию в Корее, и это нормально. Конечно, Корея — страна-партнер, но я бы предпочел, чтобы эти доллары и евро тратились на территории НАТО», — сказал Рютте, призвав страны НАТО производить больше военной продукции.

Ранее Рютте попытался смягчить недовольство американского лидера Дональда Трампа по поводу нежелания стран — членов альянса оказывать помощь в кампании США против Ирана, используя похвалу и диаграммы.