Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 25 июня 2026Мир

Генсек НАТО пожаловался на закупку вооружений вне блока

Генсек НАТО Рютте пожаловался, что страны альянса закупают вооружения вне блока
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил недовольство тем, что некоторые страны альянса приобретают вооружение у государств, не входящих в НАТО, вместо того, чтобы закупать его у партнеров по блоку. Его слова приводит РИА Новости.

«Румыния, Польша и Эстония покупают продукцию в Корее, и это нормально. Конечно, Корея — страна-партнер, но я бы предпочел, чтобы эти доллары и евро тратились на территории НАТО», — сказал Рютте, призвав страны НАТО производить больше военной продукции.

Ранее Рютте попытался смягчить недовольство американского лидера Дональда Трампа по поводу нежелания стран — членов альянса оказывать помощь в кампании США против Ирана, используя похвалу и диаграммы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ

    В США обвинили Европу в желании продолжать конфликт на Украине

    Генсек НАТО посчитал Россию угрозой в долгосрочной перспективе

    В ЕС заявили о процентах на миллиарды евро по кредиту для Украины

    В России призвали завести уголовное дело против Зеленского

    Раскрыта информация о будущем Овечкина в «Вашингтоне»

    Россиян предупредили об опасности старого топлива для автомобилей

    Журналистка рассказала о пытках мобилизованных украинцев в полку «Скала»

    Эксперт предупредил о последствиях удара ВСУ по Белоруссии

    Совет ЕС продлил экономические санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok