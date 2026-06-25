Рютте попытался убедить Трампа в важности НАТО диаграммой

Bloomberg: Рютте попытался смягчить недовольство Трампа НАТО, используя диаграммы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался смягчить недовольства американского лидера Дональда Трампа по поводу нежелания стран-членов альянса оказывать помощь в кампании США против Ирана, используя похвалу и диаграммы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Встретившись с президентом США в Овальном кабинете, Рютте показал плакаты с золотыми буквами и ярко-красными столбчатыми диаграммами, озаглавленными "Триллион Трампа" и "Эффект Трампа-47". На них было показано, насколько больше денег страны НАТО потратили на оборону с тех пор, как Трамп впервые вступил в должность в 2017 году», — говорится в материале.

По словам генсека альянса, европейские страны, сравнявшиеся с США по расходам на оборону, — это то, чего не удавалось достичь со времен администрации Дуайта Эйзенхауэра в 1950-х годах. Отмечается, что Трампа, похоже, не тронул этот рассказ, хотя он и не проявил никаких признаков того, что готовится понизить уровень отношений с блоком или принять другие меры. Он похвалил Рютте, вновь выразив разочарование в европейских союзниках из-за того, что они отказались разрешить США использовать их базы в рамках кампании против Ирана.

Когда Рютте упомянул, что все еще ведутся дебаты о том, поддерживают ли европейские союзники США, Трамп перебил его, сказав: «Нет», а после шлепнул генерального секретаря по колену.

Ранее Трамп признался, что ему не нравятся действия руководителей ряда крупных стран Европы. Он уточнил, что разочарован Германией, Великобританией, Францией, Италией и Испанией.