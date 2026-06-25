Россиянам напомнили о нюансах получения разрешения на строительство дома

Юрист Хаминский: Не все участки предназначены для строительства домов

Строительство дома допускается не на каждом участке. О нюансах получения соответствующего разрешения RT напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Как уточняет собеседник издания, одобрение проекта зависит от типа земли и ее разрешенного использования. В некоторых случаях он предусматривает только сельхозработы, исключая капитальную жилую застройку. К таким участкам относятся, помимо прочего, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного спецназначения. Вдобавок под ограничения попадают водоохранные и санитарно-защитные территории, а также природоохранные и особо охраняемые зоны. При определенных обстоятельствах строить дома на таких участках можно, но с учетом установленных требований, в том числе градостроительных норм и соседства с инженерными сетями.

Российское законодательство допускает жилую застройку только тех участков, которых предназначены для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Кроме того, строить дома разрешается на некоторых садовых участках. При этом владелец дома должен соблюдать ряд требований к застройке: высота дома не должна превышать трех этажей (или 20 метров), а комнаты могут предназначаться только для личного использования или бытовых нужд. Чтобы избежать каких-либо нарушений, юрист рекомендует перед началом строительства изучить выписку из ЕГРН, где указано назначение участка.

Ранее подсчитали минимальный бюджет строительства дома в России. В 2026 году такая затея обойдется как минимум в 3,5 миллиона рублей.