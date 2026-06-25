Известной телеведущей не стало после борьбы с раком

Телеведущей Лилиан Шэ не стало после борьбы с раком яичников

Известной гонконгской телеведущей Лилиан Шэ не стало после борьбы с раком яичников. Сообщение об этом было опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Лилиан Шэ утром, 21 июня. Она мирно скончалась в кругу близких и членов семьи», — говорится в сообщении.

В посте также отмечалось, что ведущая сохраняла позитивный настрой даже во время болезни. Близкие телеведущей также попросили подписчиков их не беспокоить, чтобы они могли пережить случившееся.

О диагнозе Шэ сообщила в мае. Она объяснила, что злокачественную опухоль у нее обнаружили в феврале. В апреле ей провели полную гистерэктомию — операцию по удалению матки. Телеведущая также заявила, что проходит химиотерапию, однако позднее сообщила, что врачи отменили ее, так как это лечение оказалось бесполезным. Кроме того, Шэ рассказала, что подала заявку на донорство органов, когда узнала, что ее болезнь невозможно вылечить.

Ранее телеведущая Патрис Аминати, у которой диагностировали неизлечимый рак кожи, раскрыла свое желание. Аминати призналась, что ей хочется спокойствия.