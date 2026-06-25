Каннибала арестовали за коллекционирование найденных на кладбище частей тела

В Венгрии в доме у санитара нашли части тел, похищенные с кладбища

В Венгрии мужчину арестовали за коллекционирование частей тела, которые он хранил в квартире и на рабочем месте в больнице. Об этом сообщает Associated Press.

30-летний санитар из Будапешта, страстно увлекающийся анатомией и патологией, был задержан 17 июня после того, как в его доме обнаружили черепа, голень, кисть руки, реконструкцию лица из кожных покровов, а также сердце в банке. Мужчина признался, что нашел останки на заброшенных кладбищах в Венгрии и Словакии, а также во время работы в медучреждении. По его собственным словам, он даже готовил еду из некоторых частей и употреблял их в пищу.

Подозреваемый, которого обвиняют в незаконном использовании человеческих тел и каннибализме, добровольно дал показания. Он подчеркнул, что его особенно привлекают человеческие останки, а также он любит препарировать животных.

Полиция изъяла его компьютеры, телефоны и карты памяти, а все найденные фрагменты тел отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая может расширить список предъявленных обвинений, если будут установлены новые обстоятельства.

Ранее в США арестовали мужчину, разорившего десятки могил и похитившего останки людей. 34-летнего Джонатана Герлаха поймали на кладбище в пригороде Филадельфии, в его сумке лежали мумии двоих детей, три черепа и кости.