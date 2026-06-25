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17:20, 25 июня 2026Путешествия

Китайцы выстроились в огромные очереди на границе с Россией

Десятки китайцев выстроились в огромные очереди на границе с Россией
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Десятки китайцев выстроились в огромные очереди на автомобильном пункте пропуска Пограничный в сторону России. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Уточняется, что затор начал образовываться 23 июня. Туристическим автобусам пришлось ждать до трех часов на подъезде к пункту Суйфэньхэ — Пограничный. Очевидцы жаловались, что процесс оформления шел медленно. Аналогичная ситуация сложилась пункте пропуска Хуньчунь — Краскино.

Известно, что с 27 по 29 июня на погранпереходе Пограничный планируются технические работы. Пропуск транспортных средств будет приостановлен и возобновится 29 июня вечером.

Ранее сообщалось, что Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая на 2027 год в ответ на аналогичное решение, принятое ранее КНР.

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