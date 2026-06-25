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Силовые структуры
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15:39, 25 июня 2026Силовые структуры

Краснодарский «учитель» ответил за систематическое унижение адептов секты

В Краснодаре суд приговорил главу секты «Школа Жизни» к 20 годам
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима создателя и руководителя религиозного объединения «Школа Жизни» Олега Гармаша. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Его признали виновным по трем статьям.

По версии следствия, в 2005 году Гармаш создал в Краснодаре секту, куда под видом оказания психологической помощи вовлекал адептов, в том числе несовершеннолетних. Он применял авторскую методику, основанную на психологическом насилии и полном подчинении. Гармаш отрицал традиционную мораль, медицину и семью, провозгласил себя единственным «проводником между мирами», «Учителем» и «Богом». Он внушал последователям, что общение с родственниками — это «загрязнение родового потока» и влияние «демонов», запрещал любые контакты, а ослушников публично унижал и изолировал.

В секте состояло около 25 человек. Гармаш не работал, жил за счет последователей, эксплуатируя их труд. Под предлогом «избавления от демонов» и «очистительных процедур» он вступал в половую связь с женщинами-адептами, две из которых в 2011–2014 годах были несовершеннолетними.

Ранее в Ленобласти была прекращена деятельность секты, созданной кандидатом химических наук 88-летней Валентиной Кузнецовой, называющей себя «Богиней».

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