Россиян предупредили о неожиданной опасности купальников

Врач Болибок назвал купальник возможной причиной аллергической реакции

Купальник может стать причиной аллергической реакции у человека. Об этом рассказал RT врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, аллергию могут вызвать никель и хром, которые содержатся в «косточках», застежках или декоративных элементах, а также люрекс, латексные резинки или сам материал: полиэстер, нейлон, капрон. Обычно люди жалуются на недорогие купальники и плавки, которые они приобрели через интернет.

«Как правило, этот вариант протекает в форме контактного аллергического дерматита — это сильно выраженная отечно-воспалительная реакция кожи, вызванная мигрирующими в кожу клетками иммунной системы — лимфоцитами», — пояснил специалист.

Врач обратил внимание на то, что воспаление обычно повторяет форму вещи и ее швов, а также возникает под металлическими элементами. Он добавил, что возможны и псевдоаллергические реакции, вызванные трением ткани об кожу, — они обычно быстро проходят.

Болибок в заключение посоветовал обязательно стирать купальник после покупки, чтобы убрать фабричные пропитки.

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