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16:22, 17 июня 2026Ценности

Россиянкам раскрыли способы носить купальники в городе

Ректор Егоров: Купальники можно носить в городском гардеробе
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: 305pics / Getty Images

Ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров раскрыл способы носить пляжную одежду в городе. Материал публикует «Газета.Ru».

По словам эксперта моды, купальник перестал быть вещью исключительно для отдыха и легко адаптируется для городского гардероба. «Граница между пляжным и городским стилем размылась не потому, что дизайнеры решили поэкспериментировать, а потому что сам образ жизни изменился. Люди перемещаются между городом, морем и яхтой в течение одного дня — и гардероб за этим ритмом обязан успевать», — пояснил эксперт.

Так, Егоров обратил внимание на слитные купальники с архитектурными вырезами и скрученными лямками, которые выглядят как законченный наряд. Асимметричные монокини он призвал сочетать с юбкой макси или широкими льняными брюками.

Плавательные комплекты в ретро-эстетике — высокая посадка, модели на одно плечо, треугольные топы в пастельных оттенках — специалист также назвал уместными и стильными для города.

Отдельно собеседник издания поговорил о вязаных купальниках. «Вязаные крючком изделия с плотной фактурой и металлической нитью: это уже не богемное бикини из 70-х, а сложное изделие с архитектурным кроем, которое легко переходит из пляжного образа в коктейльный», — заявил Егоров.

В заключение ректор перечислил самые подходящие цвета и материалы в пляжной одежде.

Шоколадный, молочный, графитовый, оливковый, сапфировый — оттенки, которые не привязаны к пляжному контексту и свободно существуют в любом. Фактурные ткани — жатка, рубчик, мягкий рельеф — делают лаконичную модель визуально самодостаточной. Кислотные цвета, обилие стразов и завязок из этой логики выпадают: они намертво оставляют вещь на пляже. Те, кто не боится яркости, в этом сезоне выбирают красный, терракотовый или сливочный — оттенки с характером, но без курортной крикливости

Алексей Егоровчлен Президиума Российской палаты моды

Ранее в июне стилист назвал россиянкам самую модную вещь в гардеробе на лето. По словам телеведущего Александра Рогова, яркий легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды в городе.

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