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20:41, 25 июня 2026Культура

Мария Миронова рассказала о сложностях для детей в Испании

Уехавшая на Майорку актриса Миронова заявила о тяжелых условиях в теннисе для своего сына
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Актриса Мария Миронова, которая отправилась вместе с маленьким сыном на Майорку, поделилась своими впечатлениями об организации детских спортивных объектов в Испании. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

53-летняя артистка заявила о серьезном увлечении своего шестилетнего сына Федора теннисом. Сейчас мать с ребенком отправились на Майорку, чтобы юный спортсмен мог принять участие в турнире.

«Всего пять кортов. Грунт, который летит в глаза, нет инфраструктуры, ни кафе, ничего, но зато партнер Надаля с нереальным энтузиазмом тренирует Федю на 35-градусной жаре каждый день», — сообщила Миронова.

Она также опубликовала ролик, на котором мальчик занимается на корте.

Ранее стало известно, что бывший муж Марии Мироновой Андрей Сорока подал в суд из-за спора об общении с их общим сыном Федором.

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