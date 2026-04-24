Мария Миронова запретила мужу общаться с сыном

Бывший муж Марии Мироновой подал в суд из-за невозможности видеться с сыном

Бывший муж актрисы Марии Мироновой Андрей Сорока подал в суд из-за спора об общении с их общим сыном Федором. Об этом сообщил Starhit со ссылкой на источники.

Известно, что Сорока трижды подавал иски к Мироновой «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников». Однако до суда дела так и не дошли из‑за ошибок в заявлениях. В феврале 2026 года мужчина подал новый иск по статье «об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка», суд принял заявление. Беседа между сторонами назначена на 2 июня текущего года.

52-летняя Мария Миронова рассталась со своим 34-летним супругом в 2023 году. Поначалу никаких конфликтов между бывшими возлюбленными не было.

Ранее 48-летний актер Егор Бероев подтвердил слухи о свадьбе с 21-летней балериной Анной Панкратовой.