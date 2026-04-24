Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:51, 24 апреля 2026Культура

Мария Миронова запретила мужу общаться с сыном

Бывший муж Марии Мироновой подал в суд из-за невозможности видеться с сыном
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Бывший муж актрисы Марии Мироновой Андрей Сорока подал в суд из-за спора об общении с их общим сыном Федором. Об этом сообщил Starhit со ссылкой на источники.

Известно, что Сорока трижды подавал иски к Мироновой «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников». Однако до суда дела так и не дошли из‑за ошибок в заявлениях. В феврале 2026 года мужчина подал новый иск по статье «об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка», суд принял заявление. Беседа между сторонами назначена на 2 июня текущего года.

52-летняя Мария Миронова рассталась со своим 34-летним супругом в 2023 году. Поначалу никаких конфликтов между бывшими возлюбленными не было.

Ранее 48-летний актер Егор Бероев подтвердил слухи о свадьбе с 21-летней балериной Анной Панкратовой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok