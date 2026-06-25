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16:36, 25 июня 2026Экономика

Минфин оценил долю использующих ИИ российских компаний

Замглавы Минфина Чебесков: 70 % российских компаний используют технологии ИИ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

К настоящему времени доля использующих технологии искусственного интеллекта (ИИ) российских компаний достигла 70 процентов и в дальнейшем продолжит расти. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, его слова приводит РИА Новости.

В обозримом будущем все российские компании будут использовать ИИ в рабочих процессах, ожидает он. «Я думаю, что в скором времени эта цифра достигнет 100 процентов», — констатировал Чебесков.

Активное использование ИИ в решении повседневных рабочих задач, отметил замглавы ведомства, поможет укрепить технологический суверенитет России. Для этого необходимы собственные разработки в этой области, резюмировал Чебесков. «Мы понимаем, что технологические решения нужны», — заключил он.

Между тем далеко не все россияне уверены в способности ИИ выполнять базовые профессиональные задачи. Скептического мнения на этот счет, как показали результаты исследования SuperJob, придерживается почти четверть граждан. При этом мужчины в целом выше оценивают потенциал подобного рода технологий, чем женщины.

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