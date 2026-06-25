Раскрыто отношение россиян к ИИ

SuperJob: 24 % россиян сомневаются в способности ИИ выполнять рабочие задачи

Почти четверть россиян скептически относится к способностям технологий искусственного интеллекта (ИИ) выполнять рабочие задачи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.

В исследовании приняли участие в общей сложности 3 тысячи россиян различных возрастных категорий. По его итогам выяснилось, что 24 процента респондентов усомнились в способности ИИ выполнить хотя бы одну из их профессиональных задач. Годом ранее доля септиков составляла 18 процентов.

При этом средняя оценка доли рабочих задач, которые, по мнению россиян, может выполнять ИИ, снизилась на 3 процентных пункта — с 31 до 28 процентов. Мужчины в целом оценивают потенциал подобного рода технологий выше. Доля задач, подлежащих автоматизации, по их мнению, составляет 31 процент, тогда как у женщин аналогичный показатель составил 26 процентов.

Ранее об ограниченном влиянии ИИ на российский рынок труда заявил глава профильного министерства Антон Котяков. Ожидать роста безработицы из-за развития технологий не стоит, пояснил он. С учетом специфики внутреннего рынка труда, пояснил министр, ИИ может помочь в выполнении 7,5 процента профессиональных задач.