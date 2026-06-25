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19:00, 25 июня 2026Россия

Аксенов выпустил заявление о смертельной атаке ВСУ на Крым

Аксенов заявил, что во время атаки ВСУ на Крым погиб мирный житель
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мирный житель стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские беспилотники ударили по селу Предмостное Джанкойского района. Чиновник выразил соболезнования родным и близким попавшего под удар, а также пообещал оказать необходимую помощь.

«Призываю всех крымчан быть бдительными, не поддаваться панике и руководствоваться исключительно официальными источниками информации», — написал он.

Это не первая атака на Крым за последнее время. Так, в ночь на 21 июня ВСУ ударили по Керченскому полуострову — жертвами атаки стали четыре человека, еще 28 получили ранения. Аксенов тогда сообщал, что в результате налета на нефтяном терминале в поселке Чушка разгорелся пожар.

Помимо того, украинские войска били по Севастополю. В ночь на 24 июня во время атаки город остался без электричества. По официальным данным, повреждены как минимум семь частных домов и несколько многоэтажек. Зафиксировано шесть пожаров.

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