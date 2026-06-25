Аксенов выпустил заявление о смертельной атаке ВСУ на Крым

Аксенов заявил, что во время атаки ВСУ на Крым погиб мирный житель

Мирный житель стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские беспилотники ударили по селу Предмостное Джанкойского района. Чиновник выразил соболезнования родным и близким попавшего под удар, а также пообещал оказать необходимую помощь.

«Призываю всех крымчан быть бдительными, не поддаваться панике и руководствоваться исключительно официальными источниками информации», — написал он.

Это не первая атака на Крым за последнее время. Так, в ночь на 21 июня ВСУ ударили по Керченскому полуострову — жертвами атаки стали четыре человека, еще 28 получили ранения. Аксенов тогда сообщал, что в результате налета на нефтяном терминале в поселке Чушка разгорелся пожар.

Помимо того, украинские войска били по Севастополю. В ночь на 24 июня во время атаки город остался без электричества. По официальным данным, повреждены как минимум семь частных домов и несколько многоэтажек. Зафиксировано шесть пожаров.