Москвичей предупредили о дождях и грозах

Синоптик Ильин: 26 и 27 июня в Москве ожидаются дожди

В ближайшие дни в Москве и Московской области ожидаются дожди, местами с грозами. Об этом жителей столичного региона предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT.

По словам специалиста, кратковременные осадки пройдут в пятницу, 26 июня. «По области возможны и грозы. Ветер будет северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду», — сообщил он. Что касается температуры, в столице она составит плюс 21 градус, а в Подмосковье — плюс 17-22 градуса.

Кратковременные дожди в регионе продолжатся и в субботу, 27 июня, уточнил Ильин. Столбики термометров в этот день покажут плюс 21-23 градуса, а ветер останется прежним. Атмосферное давление в конце недели будет находиться в диапазоне от 747 до 750 миллиметров ртутного столба.

«Уже в воскресенье температура поднимется в столичном регионе до плюс 21-26 градусов Цельсия. Ветер сохранит направление, но стихнет до трех-восьми метров в секунду», — заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал осеннюю погоду в Москве во второй половине текущей недели.