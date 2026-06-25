Национальный авиаперевозчик Израиля отменил все рейсы в Москву

Израильский авиаперевозчик El Al отменил все рейсы в Москву до конца июня

Израильский национальный авиаперевозчик El Al отменил все рейсы в Москву до конца июня. Об этом сообщает Baza.

Первым отмененным рейсом стал Тель-Авив — Москва, который должен был состояться в четверг, 25 июня. Пассажиры узнали об этом из уведомлений от авиакомпании. Причиной было названо «развитие ситуации в сфере авиации». Представители перевозчика рассказали изданию, что забронировать билеты на новые рейсы можно будет начиная с июля.

Ранее российским авиакомпаниям запретили летать ночью в Иран. Ограничения действовали в период с 14 до 24 июня.

