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09:51, 25 июня 2026Культура

Никита Кологривый оценил перспективу остаться без работы из-за ИИ

Никита Кологривый заявил, что ИИ не сможет заменить настоящих артистов
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский актер Никита Кологривый, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что не боится лишиться ролей из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). Его слова приводит Пятый канал.

Кологривый заявил, что персонаж, созданный нейросетью, никогда не сможет играть на одном уровне с человеком. Артист добавил, что при необходимости готов соревноваться с ИИ, поскольку уверен в своем превосходстве.

«Создайте кого хотите, вот пускай китайцы создадут, американцы, чтобы этот персонаж вышел со мной в кадр и попытался что‑то сделать. Как говорил мой мастер Сергей Голомазов: "В театре и в искусстве было все, Никита, кроме тебя!"» — поделился он.

В то же время Никита признался, что использует ИИ в быту. Например, нейросеть составляет для него краткий пересказ сценариев ради экономии времени.

Ранее Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке и маске кинозлодея Ганнибала Лектера («Молчание ягнят»). В таком образе артист появился на премьере сериала «Метод 3».

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