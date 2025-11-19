Культура
14:18, 19 ноября 2025Культура

Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке

Актер Никита Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке и маске кинозлодея Ганнибала Лектера («Молчание ягнят»). Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

В таком образе артист появился на премьере сериала «Метод 3». «Паулина Андреева, Константин Хабенский и Павел Табаков со своей девушкой Ксенией Ермоленко так над образами не заморочились», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Сергей Безруков стал лучшим актером года, по мнению россиян.

