Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке и маске кинозлодея Ганнибала Лектера («Молчание ягнят»). Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

В таком образе артист появился на премьере сериала «Метод 3». «Паулина Андреева, Константин Хабенский и Павел Табаков со своей девушкой Ксенией Ермоленко так над образами не заморочились», — говорится в сообщении.

