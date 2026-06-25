Новая внешность Ольги Бузовой вызвала споры в сети

Новая внешность российской певицы Ольги Бузовой вызвала споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница предстала перед камерой в белой футболке и красных брюках. При этом она распустила волосы и продемонстрировала обновленный цвет. Так, звезда окрасила пряди в блонд с золотистым оттенком.

«Почистили перышки. Освежили цвет и облегчили длину на лето, которое все же есть, несмотря на обстоятельства. Пока остаюсь в блонде. Нам нравится, а вам?» — указала в подписи Бузова.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. Часть из них раскритиковали преображение: «Блонд вообще не идет после шикарных темных образов», «Цвет совсем не ваш, неужели не видно?», «Такое дешевое окрашивание, (...) волосы неухоженные», «Волосы сожгли», «Уважаю ваш выбор, но, как мастер, страдаю, глядя на это окрашивание».

Другие юзеры поддержали артистку: «Блонд идет больше, чем этот тяжелый темный. (...) Ты как принцесса», «Блондинкой выглядит моложе», «Как вам идет, вы как 18-летняя», «Блонд лучший».

Кроме того, некоторые обратили внимание на похудение знаменитости. «Такая худая, как будто "Тирзетту" [препарат для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения] колет», «Так офигенно похудела. "Тирзетта", наверное, или пластика все же?», «Вы постройнели, "Тирзетту" колете?» — заявили пользователи.

Ранее в июне сообщалось, что после операции для Ольги Бузовой изготовили костыли со стразами.