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15:04, 25 июня 2026Моя страна

Опубликовано фото победившей на конкурсе красоты в Индии россиянки

Костромичка Кристина Кураленок победила в конкурсе красоты MISS GLAMWORLD 2026
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: UT WORLD / YouTube

Жительница Костромы Кристина Кураленок стала победительницей международного конкурса красоты MISS GLAMWORLD 2026. Подробности и фотографии публикует портал K1NEWS.

Конкурс проходил с 17 по 23 июня в индийском городе Кочин. За корону боролись участницы из разных стран. Они представляли национальные костюмы, проводили самопрезентацию, дефилировали в вечерних нарядах, а также демонстрировали острый ум и эрудицию.

«Этот конкурс был не про “кто красивее”, а про то, чтобы показать богатство наших культур, про связь между странами и людьми. И эти семь дней были как целая маленькая жизнь. Репетиции до позднего вечера, фотосессии, мастер-классы… Каждая участница — отдельная вселенная: свои традиции, свои истории, свои маленькие ритуалы, которые они бережно хранят. И как же здорово было узнавать каждую из них, слушать, впитывать, делиться своим. Теперь эти воспоминания навсегда со мной», — поделилась подробностями на своей странице во «ВКонтакте» Кристина Кураленок.

Ранее жительница Владивостока Яна Молчанова, победившая во всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия Мира — 2026», рассказала о сумасшедшей подготовке к мероприятию и сборах на международное соревнование в США.

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