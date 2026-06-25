Педофилов в России предложили наказывать строже

Следственный комитет (СК) России разработал инициативы, направленные на усиление защиты несовершеннолетних. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил советник председателя ведомства Александр Федоров, пишет РИА Новости.
В частности, речь идет о криминализации получения сексуальных услуг от несовершеннолетнего, использовании ребенка для изготовления порнографических материалов, а также незаконном распространении сведений о несовершеннолетнем потерпевшем. Особое внимание в СК уделяют склонению подростков к суицидальному поведению и противодействию такому опасному явлению, как сниффинг — разновидность токсикомании, получившая распространение среди молодежи.
Кроме того, Следственный комитет предлагает признать отягчающим обстоятельством совершение любого преступления в отношении ребенка его родителем, педагогом, медицинским или социальным работником.
Ранее в СК призвали признать применение ИИ в преступлениях отягчающим обстоятельством.