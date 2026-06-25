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18:26, 25 июня 2026Силовые структуры

Педофилов в России предложили наказывать строже

СК предлагает ужесточить ответственность за преступления против половой свободы детей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России разработал инициативы, направленные на усиление защиты несовершеннолетних. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил советник председателя ведомства Александр Федоров, пишет РИА Новости.

В частности, речь идет о криминализации получения сексуальных услуг от несовершеннолетнего, использовании ребенка для изготовления порнографических материалов, а также незаконном распространении сведений о несовершеннолетнем потерпевшем. Особое внимание в СК уделяют склонению подростков к суицидальному поведению и противодействию такому опасному явлению, как сниффинг — разновидность токсикомании, получившая распространение среди молодежи.

Кроме того, Следственный комитет предлагает признать отягчающим обстоятельством совершение любого преступления в отношении ребенка его родителем, педагогом, медицинским или социальным работником.

Ранее в СК призвали признать применение ИИ в преступлениях отягчающим обстоятельством.

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