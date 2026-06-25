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Силовые структуры
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16:01, 25 июня 2026Силовые структуры

Подельница прославившегося золотым унитазом российского гаишника выслушала приговор

В Ставрополе суд приговорил подельницу экс-главы УГИБДД по краю Сафонова
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ставрополе суд приговорил к 10 годам колонии общего режима подельницу бывшего главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, прославившегося золотым унитазом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов края.

Женщину также оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. У нее конфисковали имущество почти на пять миллионов рублей, что эквивалентно взяткам. Осужденная признана виновной в совершении более 50 эпизодов получения взяток. Суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Суд установил, что осужденная распространяла специальные пропуска для водителей большегрузов, обеспечивающие беспрепятственный проезд по территории края и не привлечение к административной ответственности. Она вела учет реализованных пропусков и денежных средств, собранных другими участниками группировки в качестве взяток, и передавала деньги руководителю сообщества, получая за это вознаграждение.

Организатором преступной схемы был Сафонов. Весной 2025 года ему назначили 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 миллионов рублей, а также лишили его специального звания полковника полиции. Он находится в одной из колоний строгого режима на территории Республики Мордовия.

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