Раскрыто место пребывания прославившегося золотым унитазом экс-главы УГИБДД Ставрополья

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Экс-глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, прославившийся золотым унитазом, находится в одной из колоний строгого режима на территории Республики Мордовия. Об этом со ссылкой на его адвоката Александра Дудина сообщает ТАСС.

По словам адвоката, защита продолжает оспаривать приговор своего клиента. Сафонов приговорен к 20 годам колонии за создание преступного сообщества и получение взяток.

Общая сумма взяток оценивалась более чем в 21,8 миллиона рублей. Как установил суд, полицейские за незаконное вознаграждение позволяли водителям грузовиков беспрепятственно провозить грузы с различными нарушениями. По решению суда у коррупционера конфисковали имущество на 180 миллионов рублей.

Алексей Сафонов стал одним из символов современной коррупции из-за нескрываемой роскоши, которой он окружил себя. В его роскошном особняке нашли хрустальные люстры и золотой унитаз.

