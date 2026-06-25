Получивший ранение в голову ветеран СВО после пропажи был найден в неожиданном месте

Получивший ранение в голову ветеран СВО из Москвы несколько суток пролежал в овраге

Получивший ранение в голову ветеран специальной военной операции (СВО) из Москвы Алексей после пропажи был найден в неожиданном месте. Об этом стало известно порталу Msk1.ru.

Мать жителя столицы рассказала, что 25-летний мужчина несколько суток пролежал в овраге. Его случайно заметил прохожий. Ветерана спецоперации доставили в больницу. Медикам он объявил, что не помнит, как оказался в обрыве.

Россиянка пояснила, что в день исчезновения бывший военный вернулся с женой из отпуска. Он вышел из дома, чтобы помыть машину и исчез. Родственники ознакомились с данными с камер видеонаблюдения и поняли, что мужчина отправился в лес, но после оттуда не выходил.

Мать также предполагала, что москвич мог, никому не сказав, пойти в военкомат, чтобы договориться о заключении повторного контракта. Как утверждает родительница, его списали и признали негодным к военной службе (категория «Д»). После возвращения домой, по словам матери, мужчина начал наблюдаться у психиатра и принимать препараты для снижения тревоги. Она предположила, что он мог потерять память и быть дезориентированным. В мае она потеряла старшего сына — незадолго до этого они с Алексеем сильно поссорились. Младший тяжело пережил потерю и во всем винил себя.

Ранее сообщалось, что лично награжденный президентом России Владимиром Путиным ветеран спецоперации Герой России Алексей Асылханов загадочно исчез незадолго до годовщины свадьбы.