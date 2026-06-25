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07:30, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Попытавшийся понравиться тестю парень на долгие годы погряз во лжи

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником King_astrophysicist рассказал, как ложь во время встречи с будущим тестем обернулась для него многолетними терзаниями. Еще при знакомстве с ним четыре года назад отец девушки показался молодому человеку крайне суровым и замкнутым.

«Он стоический, тихий человек, несклонный к светским беседам. Первый год мы сидели в мучительном молчании на каждом семейном собрании. Я отчаянно нуждался в его одобрении. Однажды я заметил в его подвале старинный набор моделей поездов. В порыве паники, пытаясь нарушить молчание, я выпалил, что меня "увлекает история железных дорог" и что я "всегда хотел заняться их моделированием"», — написал автор.

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Лицо собеседника озарилось улыбкой, которую молодой человек вообще увидел впервые. Но он совершенно ничего не знал о поездах, и они его вообще не интересовали. То, что он считал разовой беседой, обернулось в снежный ком, преследующий его несколько лет.

«В первый год на Рождество он подарил мне стартовый конструктор железной дороги за 200 долларов. Мне пришлось установить его и присылать ему фотографии с обновлениями и доработками. Со второго года мы начали вместе посещать железнодорожные выставки. Мне пришлось изучить разницу между диаметрами колес, чтобы вести содержательные разговоры. На третий год он подарил мне старинные карманные часы машиниста, добавив, что я — "сын, которого у него никогда не было". И вот теперь он предложил нам вдвоем отправиться в двухнедельное путешествие на поезде через всю страну по историческим маршрутам», — посетовал автор.

Он добавил, что искренне любит тестя и связь между ними действительно крепка, однако построена она на лжи. Молодой человек часами изучает факты о поездах перед визитами отца жены, чтобы просто сохранить свою тайну.

Ранее необычное хобби другого пользователя Reddit назвали отличным способом оказаться в тюрьме. Он признался, что коллекционирует иностранные автомобильные номера и ворует их.

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