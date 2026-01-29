Необычное хобби мужчины назвали отличным способом оказаться в тюрьме

Пользователь Reddit с ником LicensePlateLover69 признался, что у него есть необычное хобби. По словам мужчины, он коллекционирует иностранные автомобильные номера и ворует их.

«В коллекции должны быть только номера с машины, на которой я действительно ездил. Поэтому, когда я беру автомобиль напрокат во время поездки в новую страну, я всегда покупаю страховку с полным покрытием. Примерно за час до обратной поездки в аэропорт я снимаю передний номерной знак и кладу его в сумку», — написал автор.

Он добавил, что благодаря страхованию у сотрудников службы проката не возникает к нему никаких вопросов. Сами номера, которые он перевозит на родину в багаже, ни разу не смутили таможенников — ни в странах вылета, ни в стране прилета. Таким образом ему удалось собрать коллекцию из 30 номеров.

«Я не знаю, какие страны вы посещаете, но лично меня очень беспокоит возможность быть пойманным за кражу в чужой стране», — прокомментировал необычное хобби один из пользователей в комментариях. «Отличный способ оказаться в тюрьме», — написал другой. Многие другие комментаторы посоветовали автору остановиться на достигнутом, однако сам он отметил, что мечтает увенчать коллекцию номерами из КНДР, но понимает, что это практически невозможно.

