Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 29 января 2026Интернет и СМИ

Необычное хобби мужчины назвали отличным способом оказаться в тюрьме

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: SKT Studio / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником LicensePlateLover69 признался, что у него есть необычное хобби. По словам мужчины, он коллекционирует иностранные автомобильные номера и ворует их.

«В коллекции должны быть только номера с машины, на которой я действительно ездил. Поэтому, когда я беру автомобиль напрокат во время поездки в новую страну, я всегда покупаю страховку с полным покрытием. Примерно за час до обратной поездки в аэропорт я снимаю передний номерной знак и кладу его в сумку», — написал автор.

Материалы по теме:
Не наигрались. Взрослые россияне обожают кукол Барби. Они тратят на них миллионы и не боятся насмешек
Не наигрались.Взрослые россияне обожают кукол Барби. Они тратят на них миллионы и не боятся насмешек
30 ноября 2025
«Он дал мне тело мечты без боли» Девушки одержимы пилатесом. Почему над ними смеются?
«Он дал мне тело мечты без боли»Девушки одержимы пилатесом. Почему над ними смеются?
27 декабря 2025
«Когда меня все бесят, я смотрю вас» Миллионы людей полюбили блоги поваров, библиотекарей и заводчан. Чем они покорили россиян?
«Когда меня все бесят, я смотрю вас»Миллионы людей полюбили блоги поваров, библиотекарей и заводчан. Чем они покорили россиян?
13 января 2026

Он добавил, что благодаря страхованию у сотрудников службы проката не возникает к нему никаких вопросов. Сами номера, которые он перевозит на родину в багаже, ни разу не смутили таможенников — ни в странах вылета, ни в стране прилета. Таким образом ему удалось собрать коллекцию из 30 номеров.

«Я не знаю, какие страны вы посещаете, но лично меня очень беспокоит возможность быть пойманным за кражу в чужой стране», — прокомментировал необычное хобби один из пользователей в комментариях. «Отличный способ оказаться в тюрьме», — написал другой. Многие другие комментаторы посоветовали автору остановиться на достигнутом, однако сам он отметил, что мечтает увенчать коллекцию номерами из КНДР, но понимает, что это практически невозможно.

Тем временем другой пользователь Reddit рассказал о своем необычном хобби, которым он увлекся еще в подростковом возрасте. Признания мужчины напугали других посетителей площадки: ему посоветовали обратиться к психиатру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Рейтинг премьер-министра Дании взлетел благодаря Трампу

    В Финляндии оценили адаптацию оборонной промышленности России

    На три компании детей депутата Госдумы Дорошенко наложили арест

    Промежуточные итоги переговоров по Украине оценили фразой «звучит очень скверно»

    «Политеховскому маньяку» потребовали изменить наказание

    Симоньян предположила распад Украины к 2027 году

    Тревел-блогер описал российский регион словами «живет в 19 веке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok