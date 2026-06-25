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12:41, 25 июня 2026Интернет и СМИ

После удаления приложения VK из App Store Запад уличили в информационном терроризме

Горелкин: Западные элиты продолжают информационный терроризм против наших граждан
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Глобалистские элиты западных стран организовали против российских граждан информационный терроризм. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Комментируя удаление приложения VK из App Store, он отметил, что столь хаотичное поведение Apple подорвет доверие российских пользователей компании. Горелкин подчеркнул, что американской корпорации стоило бы объясниться, поскольку из-за ее действий миллионы людей лишаются доступа к привычным сервисам.

«Действия Apple больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит, но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора», — сделал акцент зампред по информполитике.

Горелкин также добавил, что Apple не стоило ссылаться на «эфемерные санкции», поскольку из открытых источников известно, что компания VK не внесена ни в какие санкционные списки.

Ранее VK после удаления приложения из App Store напомнила о ненахождении в санкционных списках. В компании отметили, что этот факт можно подтвердить юридически.

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