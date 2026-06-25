Посольство высказалось о задержании Францией следовавшего из России танкера

Посольство РФ: Задержание Францией нефтяного танкера Deliver незаконно и недопустимо

Задержание французскими Военно-морскими силами (ВМС) нефтяного танкера Deliver незаконно и недопустимо с точки зрения международного права. Об этом заявили в посольстве России во Франции, передает РИА Новости.

«Действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права. Речь идет об очередном факте пиратства», — отметили в дипмиссии.

В посольстве рассказали, что французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании танкера, следовавшего из Приморска. По предварительным данным, среди членов экипажа судна нет граждан России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС задержали нефтяной танкер Deliver у берегов Сицилии. Он подчеркнул, что эта операция свидетельствует о решимости европейцев бороться с теневым флотом России.