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19:35, 25 июня 2026Мир

Посольство высказалось о задержании Францией следовавшего из России танкера

Посольство РФ: Задержание Францией нефтяного танкера Deliver незаконно и недопустимо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: @EmmanuelMacron

Задержание французскими Военно-морскими силами (ВМС) нефтяного танкера Deliver незаконно и недопустимо с точки зрения международного права. Об этом заявили в посольстве России во Франции, передает РИА Новости.

«Действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права. Речь идет об очередном факте пиратства», — отметили в дипмиссии.

В посольстве рассказали, что французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании танкера, следовавшего из Приморска. По предварительным данным, среди членов экипажа судна нет граждан России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС задержали нефтяной танкер Deliver у берегов Сицилии. Он подчеркнул, что эта операция свидетельствует о решимости европейцев бороться с теневым флотом России.

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