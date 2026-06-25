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13:42, 25 июня 2026Россия

Появились подробности об ударах ВС России по украинской энергоинфраструктуре

Минобороны: ВС России ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре Украины. Подробности об ударах журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Указанные объекты, по данным оборонного ведомства, использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо того, удары российских войск наносились по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве добавили, что за прошедшие сутки ВСУ лишились около 1585 военнослужащих в зонах ответственности российских группировок войск.

В ночь на 25 июня системы противовоздушной обороны сбили над регионами 269 украинских беспилотников. Дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областях, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, а также над акваторией Черного моря.

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