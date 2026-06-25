Превращенный в террориста российский школьник попал на видео

В МВД показали поджегшего АЗС в Подмосковье школьника

Превращенный в террориста 13-летний школьник, поджегший в Подмосковье АЗС, попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как школьник поджигает АЗС.

Ранее сообщалось, что подросток приехал на такси на одну из автозаправочных станций. Он облил колонку горючей жидкостью, поджег и скрылся. Его вычислили по камерам наблюдения и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

В присутствии законных представителей школьник рассказал, что в одном из мессенджеров он переписывался с девушкой. В ходе общения несовершеннолетний отправил ей данные геолокации для предполагаемой встречи. После этого с ним связался некий мужчина. Незнакомец сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В итоге мошенники угрозами заставили школьника совершить поджог топливной колонки на АЗС.