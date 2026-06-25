Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Венесуэле

Путин выразил соболезнования Родригес в связи с землетрясением в Венесуэле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес в связи с последствиями землетрясения на северо-западе страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы», — написал глава государства.

Путин попросил передать слова искреннего сочувствия близким жертв стихийного бедствия, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате землетрясения.

Россия выражает солидарность и поддержку дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время, подчеркнул президент.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр пришелся на 60 километров от города Валенсия.