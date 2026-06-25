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10:07, 25 июня 2026Мир

Раскрыта причина отставки угрожавшего Калининграду генерала НАТО

WP: Отставка Донахью связана с отказом Хегсета продлять ему карьеру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кристофер Донахью

Кристофер Донахью. Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Отставка командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью связана с отказом министра обороны США Пита Хегсета продлять ему карьеру. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Хегсет заблокировал закулисные попытки в армии и на Капитолийском холме продлить карьеру влиятельного генерала, что привело к тому, что этот офицер подал документы на пенсию и готовится уйти в отставку», — утверждается в публикации.

По словам собеседников издания, Донахью покинет свой пост 2 июля. Решение Хегсета вызвало недовольство у некоторых армейских чиновников, учитывая опыт генерала как «высоко ценимого командира подразделений специального назначения».

Ранее стало известно, что Донахью покинет свой пост этим летом. В июле 2025 года он заявил, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

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