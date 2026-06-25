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10:02, 25 июня 2026Путешествия

Раскрыты подробности о поисках сорвавшегося со скалы на Алтае подростка-туриста

Спасатели обследовали береговую линию Катуни в поисках сорвавшегося со скалы подростка
Алина Черненко

Фото: МЧС Республики Алтай

Спасатели обследовали еще 11 километров береговой линии реки Катунь в поисках 15-летнего подростка-туриста, сорвавшегося со скалы во время фотографирования. Подробности о поисках раскрыла пресс-служба управления МЧС по Республике Алтай на платформе «Макс».

Уточняется, что в работах было задействовано пять человек и две единицы техники. Поиск результата не дал.

Инцидент произошел 22 июня в Чемальском районе вблизи Ороктойского моста. Подросток из Новосибирска делал селфи, оступился и рухнул в реку Катунь. Его начали искать спасатели, полиция и волонтеры.

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