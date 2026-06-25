Раскрыты причины разрушительного землетрясения в Венесуэле

Геофизик Шебалин: Землетрясение является следствием местоположения Венесуэлы

Разрушительное землетрясение в Венесуэле является следствием местоположения страны. Причины катастрофы раскрыл директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с Национальной службой новостей.

Ученый пояснил, что Венесуэла находится на границе тектонических плит — их столкновение в вертикальной плоскости периодически приводит к сдвиговым землетрясениям. Однако, несмотря на расположение, эти явления в стране происходят гораздо реже, чем на окраинах Карибской плиты.

«Тем не менее здесь бывали сильные землетрясения. Север Венесуэлы находится в южной оконечности Карибской плиты, которая перемещается относительно Южноамериканской плиты. Естественно, что когда есть сочленение крупных литосферных блоков плит, то в этих местах всегда возможны землетрясения», — уточнил Шебалин.

Ранее геофизик заявил, что мощное землетрясение в Венесуэле можно считать аномалией, так как подземные толчки такой силы случаются в регионе очень редко.