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16:55, 25 июня 2026Экономика

Раскрыты причины разрушительного землетрясения в Венесуэле

Геофизик Шебалин: Землетрясение является следствием местоположения Венесуэлы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Разрушительное землетрясение в Венесуэле является следствием местоположения страны. Причины катастрофы раскрыл директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с Национальной службой новостей.

Ученый пояснил, что Венесуэла находится на границе тектонических плит — их столкновение в вертикальной плоскости периодически приводит к сдвиговым землетрясениям. Однако, несмотря на расположение, эти явления в стране происходят гораздо реже, чем на окраинах Карибской плиты.

«Тем не менее здесь бывали сильные землетрясения. Север Венесуэлы находится в южной оконечности Карибской плиты, которая перемещается относительно Южноамериканской плиты. Естественно, что когда есть сочленение крупных литосферных блоков плит, то в этих местах всегда возможны землетрясения», — уточнил Шебалин.

Ранее геофизик заявил, что мощное землетрясение в Венесуэле можно считать аномалией, так как подземные толчки такой силы случаются в регионе очень редко.

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