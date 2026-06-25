Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:39, 25 июня 2026Экономика

Робот-пылесос начал убирать московский вокзал

На Белорусском вокзале в столице начали тестирование робота-уборщика
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Тестирование робота-уборщика началось на Белорусском вокзале, сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.

Устройство само строит маршрут по вокзалу, может работать на разных участках, включая перепады высот, и подстраивается под меняющуюся обстановку. Работа техники рассчитана на площади более 100 тысяч квадратных метров, его производительность достигает 2,2 тысячи квадратных метров в час.

Ранее на улицах Москвы заметили пухососы — автомобили-пылесосы, в том числе втягивающие тополиный пух. Видеоролики с 3D-«пухососами» начали появляться в соцсетях во время активного появления на улицах города тополиного пуха. После россияне начали генерировать видео с ИИ-«пивовозами», «борщевикососами», «самокатоловами» а также «клубникогенераторами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы России на СВО

    Венгрия выступила против новой идеи ЕС по Украине

    Популярная российская блогерша высказалась о возрасте накануне дня рождения

    Россиянам напомнили о нюансах получения разрешения на строительство дома

    ВСУ расстреляли машину британского телеканала Sky News

    109-летняя женщина раскрыла простой секрет долголетия

    «Маша и Медведь» напугали Эстонию

    США и их союзники выступили с заявлением по Ормузскому проливу

    Туристка отбилась ножом от напавшего сожителя и оказалась под угрозой расстрела в Дубае

    Петербуржцам рассказали о погоде на «Алые паруса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok