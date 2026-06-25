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12:51, 25 июня 2026Авто

Россиянам дали советы по экономии бензина летом

Чекулаев посоветовал соблюдать скоростной режим для экономии бензина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Летние поездки на автомобиле могут ударить по карману из-за стоимости бензина, но некоторые действия позволят сократить потребление топлива. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Игорь Чекулаев.

Так, эксперт посоветовал водить авто без резких ускорений и торможений, регулярно проверять давление в шинах и обслуживать машину в целом, планировать маршруты заранее и соблюдать скоростной режим. «В утренние и вечерние часы температура воздуха ниже. Это приводит к снижению испарения бензина и увеличению его количества в баке», — добавил Чекулаев.

В то же время распространенный в интернете совет об отключении кондиционера работает далеко не во всех ситуациях, отметил он. По словам специалиста, выключение климатической установки снижает потребление горючего, только когда автомобиль стоит в пробке.

Ранее технический тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев напомнил россиянам сроки хранения топлива в канистре. Так, в гаражных условиях хранения бензин сохраняет свои свойства приблизительно от трех до шести месяцев при условии, что залит в металлическую или сертифицированную пластиковую канистру, стоящую в тени при умеренной температуре.

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