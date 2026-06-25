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18:49, 25 июня 2026Путешествия

Россиянам станет еще сложнее получить шенген в популярную страну Европы

Сроки обработки заявок на итальянский шенген увеличились до 60 дней
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российским туристам станет еще сложнее получить шенгенскую визу в популярную страну Европы — речь идет об Италии. Об изменениях в условиях выдачи шенгенов говорится на сайте визового центра VMS.

В предупреждении сказано, что из-за большого числа заявок сроки их обработки увеличиваются до 60 дней с момента подачи документов.

«Рекомендуем подавать документы как минимум за 3 месяца до предполагаемой даты начала поездки!» — указано на сайте.

Ранее россиянам рекомендовали сохранять посадочные талоны при поездках в Евросоюз (ЕС). Отмечалось, что в европейских аэропортах может понадобиться доказывать использование предыдущих виз из-за того, что в ЕС полностью отказались от бумажных штампов в паспортах.

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