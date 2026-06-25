Россияне бросились за валютой

«Известия»: Объем операций с наличной валютой вырос в мае почти на треть

В мае 2026 года спрос россиян на покупку иностранных валют резко вырос. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

За последний месяц весны объем подобного рода операций в крупных банках увеличился почти на треть (плюс 31 процент) в сравнении с показателями, фиксировавшимися в начале года. Повышенный интерес россияне, в частности, проявляли к долларам, евро и юаням.

Главной причиной ажиотажного спроса граждан на иностранные валюты стало заметное укрепление рубля. К концу весны российская валюта укрепилась почти на 12 процентов, до 71 рублей за доллар. Схожая динамика фиксировалась и в парах с другими ключевыми расчетными единицами. Это сделало покупку долларов, евро и юаней более привлекательной для граждан, констатировали эксперты.

В начале лета рубль, напротив, стал стремительно слабеть к ведущим мировым валютам. На подобную динамику повлиял ряд факторов, включая снижение цен на нефть на фоне постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке, а также валютные интервенции министерства финансов. На этом фоне стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-Банка Никита Еуров спрогнозировал укрепление доллара до 75-80 рублей к концу лета.