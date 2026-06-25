Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:41, 25 июня 2026Экономика

Россияне бросились за валютой

«Известия»: Объем операций с наличной валютой вырос в мае почти на треть
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: ibragimova / Shutterstock / Fotodom

В мае 2026 года спрос россиян на покупку иностранных валют резко вырос. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

За последний месяц весны объем подобного рода операций в крупных банках увеличился почти на треть (плюс 31 процент) в сравнении с показателями, фиксировавшимися в начале года. Повышенный интерес россияне, в частности, проявляли к долларам, евро и юаням.

Главной причиной ажиотажного спроса граждан на иностранные валюты стало заметное укрепление рубля. К концу весны российская валюта укрепилась почти на 12 процентов, до 71 рублей за доллар. Схожая динамика фиксировалась и в парах с другими ключевыми расчетными единицами. Это сделало покупку долларов, евро и юаней более привлекательной для граждан, констатировали эксперты.

В начале лета рубль, напротив, стал стремительно слабеть к ведущим мировым валютам. На подобную динамику повлиял ряд факторов, включая снижение цен на нефть на фоне постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке, а также валютные интервенции министерства финансов. На этом фоне стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-Банка Никита Еуров спрогнозировал укрепление доллара до 75-80 рублей к концу лета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта вероятная роль США в ударах ВСУ по московскому региону. Как именно Вашингтон мог помочь Киеву в атаках?

    Завершение сертификации российского самолета перенесли на год

    Сорван теракт в здании суда в ДНР

    Российский Як-130М выполнил первый полет

    Утренняя ссора с сожителем закончилась для россиянки колонией

    Сближение Мелони с Макроном после ссоры с Трампом допустили

    Никита Кологривый оценил перспективу остаться без работы из-за ИИ

    Получивший ранение в голову ветеран СВО после пропажи был найден в неожиданном месте

    В Петербурге прекратилось производство корейских машин

    Стала известна первая пара плей-офф на ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok