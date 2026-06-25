Россиянин избил бывшую жену до сотрясения на глазах сына

Житель Северной Осетии избил бывшую жену до сотрясения на глазах у сына в детсаду

Житель Северной Осетии избил бывшую жену до сотрясения на глазах у сына в детском саду. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

Россиянка в беседе с изданием рассказала, что пара разошлась шесть лет назад, когда она была беременна. По ее словам, тогда она устала жить в постоянном страхе и подвергаться насилию.

Все это время женщина одна воспитывала ребенка, бывший муж никак им не помогал. Но недавно он объявился и начал угрожать, что заберет сына через суд.

17 июня она пришла за мальчиком в детсад и увидела, как экс-муж общается с ребенком и фиксирует все на телефон. Когда женщина попросила прекратить, получила по голове и попала в больницу с ушибами и сотрясением. Кроме того, жительница Северной Осетии выяснила, что бывший муж подал на нее заявление в полицию за попытку избиения.

Также она отметила, что никто из сотрудников дошкольного учреждения не обеспечил безопасность ее ребенку. Полиция, по ее утверждению, тоже не отреагировала — несмотря на вызов скорой и госпитализацию, бывшего супруга не задержали, а виноватой выставили ее.

Ранее сообщалось, что житель подмосковных Люберец грозился выбросить жену и ребенка из окна 11-го этажа.