Россиянин организовал развитую сеть помощи мошенническим кол-центрам

В Петербурге задержали мужчину за помощь телефонным мошенникам

В Петербурге задержали мужчину, организовавшего развитую сеть помощи мошенническим кол-центрам. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на два источника в правоохранительных кругах.

По данным издания, 23-летний мужчина помогал телефонным мошенникам. Начиная с мая этого года, работал на украинских кураторов и занимался обслуживанием сим-боксов для мошеннических звонков. Необходимое оборудование он получал через курьеров. Всего было девять арендованных квартир, которые он еженедельно менял. За свои услуги он получал по 100 тысяч рублей в неделю.

Сотрудники ФСБ и МВД выявили и пресекли его противоправную деятельность. В ходе обысков изъяты 13 сим-боксов, десять роутеров, десять маршрутизаторов и другая техника, а также телефоны, содержащие переписки.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе накрыли обеспечивавшую работу украинских кол-центров сеть.

