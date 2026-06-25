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Силовые структуры
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10:21, 25 июня 2026Силовые структуры

Россиянин организовал развитую сеть помощи мошенническим кол-центрам

В Петербурге задержали мужчину за помощь телефонным мошенникам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Петербурге задержали мужчину, организовавшего развитую сеть помощи мошенническим кол-центрам. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на два источника в правоохранительных кругах.

По данным издания, 23-летний мужчина помогал телефонным мошенникам. Начиная с мая этого года, работал на украинских кураторов и занимался обслуживанием сим-боксов для мошеннических звонков. Необходимое оборудование он получал через курьеров. Всего было девять арендованных квартир, которые он еженедельно менял. За свои услуги он получал по 100 тысяч рублей в неделю.

Сотрудники ФСБ и МВД выявили и пресекли его противоправную деятельность. В ходе обысков изъяты 13 сим-боксов, десять роутеров, десять маршрутизаторов и другая техника, а также телефоны, содержащие переписки.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе накрыли обеспечивавшую работу украинских кол-центров сеть.

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