Россиянин помог аферистам обмануть сограждан почти на 100 миллионов

В Петербурге полиция задержала подельника дистанционных мошенников за кражу 80 млн руб.

В Санкт-Петербурге полиция задержала 34-летнего местного жителя, который помог мошенникам обмануть россиян на более чем 80 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу и области. Он арестован.

Как сообщили в полиции, мужчина в составе группы предоставлял свои банковские карты и доступ к онлайн-банку для поступления и вывода похищенных денег. Кроме того, он приобретал СИМ-карты, регистрировал на них фейковые аккаунты в мессенджерах и передавал их аферистам для обзвона жертв. В ряде случаев он сам рассылал гражданам сообщения о якобы совершаемых в отношении них преступлениях или взломах аккаунтов на портале «Госуслуги».

С января 2023 года по август 2024 года при его содействии было совершено 106 дистанционных краж. Общая сумма ущерба превысила 80 миллионов рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, организовавшего развитую сеть помощи мошенническим кол-центрам.