Россиянка лишилась 1,3 миллиона рублей во время отдыха в пятизвездочном отеле Турции

«112»: У россиянки украли 1,3 миллиона рублей в пятизвездочном отеле Антальи

Россиянка лишилась 18 тысяч долларов (около 1,3 миллиона рублей) во время отдыха в пятизвездочном отеле Турции и обвинила его сотрудников в краже. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в отеле Kempinski Antalya на курорте Анталья летом 2025 года, однако подробности о нем стали известны только сейчас. Визовый агент и блогер Амина продала свою квартиру в грузинском городе Батуми за 40 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей), задекларировала деньги и взяла их с собой на отдых с семьей в Турцию.

Амина решила не хранить крупную сумму в сейфе, так как кто-то из ее родных постоянно находился в номере. Однако в один из дней отпуска вся семья решила поехать на экскурсию, а сумка с деньгами осталась без присмотра. Когда соотечественница вернулась в отель и решила проверить ее содержимое, она увидела, что купюр стало значительно меньше. Пересчитав деньги, туристка поняла, что из 40 тысяч долларов остались только 22 тысячи.

Девушка попросила сотрудников на ресепшене разобраться в ситуации, и они пообещали помочь. Однако когда россиянка захотела посмотреть записи с камер видеонаблюдения, ей ответили, что таких устройств в отеле нет. Амине посоветовали приехать на следующий день в полицейский участок для открытия дела, но она не могла этого сделать, так как собиралась улетать в США.

Тогда туристка попыталась снять видео, чтобы предать огласке ситуацию, но работник отеля возмутился и начал ей угрожать. В итоге семья решила, что вместо Амины в полицию пойдет ее мать.

Стражи правопорядка возбудили уголовное дело, однако за год виноватых в краже так и не нашли. По мнению блогерши, деньги могли похитить сотрудники отеля. На обращения россиянки турецкая сторона не отвечает, а отель удалил свою страницу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) после публикации недовольной гостьи.

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