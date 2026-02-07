Россиянки лишились украшений, денег и техники во время отдыха на вилле в Азии

Россиянки обвинили сотрудников клининга во Вьетнаме в краже украшений и денег

Российские туристки лишились украшений, денег и техники во время отдыха на вилле в Азии и обвинили в краже сотрудников клининга. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, подруги сняли жилье в курортном комплексе NovaWorld в городе Фантьет, Вьетнам, за 750 долларов (около 58 тысяч рублей) в месяц. Уборка в эту сумму не входила, и девушкам пришлось заплатить за нее еще 20 долларов (около 1,5 тысячи рублей).

На время клининга россиянки ушли из дома, а когда вернулись, заметили, что в помещении все еще грязно, а их личные вещи лежат в других местах. Туристки проверили косметички и шкатулки и обнаружили, что их драгоценности пропали — там не оказалось золотых и серебряных цепочек, подвески с фианитами, кольца с бриллиантом и бижутерии. Кроме того, у одной из девушек пропал мобильный телефон, а у другой — наличные деньги. Общий ущерб соотечественницы оценили примерно в 160 тысяч рублей.

Россиянки пожаловались на произошедшее владелице виллы, но та не стала извиняться и заявила, что им не надо было оставлять ценное имущество дома. Уборщицы вину тоже не признали. Тогда пострадавшие обратились в полицию, однако, по их словам, правоохранители взялись за дело неохотно.

Ранее россиянка пожаловалась на кражу во время отдыха на Шри-Ланке. По словам пострадавшей, в отеле Citrus у нее вытащили из сумки 200 долларов.