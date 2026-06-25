Российский дилер подал многомиллиардный иск против ушедшего с рынка автоконцерна

«Автодом» предъявил структурам немецкого концерна BMW иск на 25 миллиардов рублей

Крупнейший российский дилер — АО «Автодом», специализирующееся на реализации премиальных и люксовых автомобилей, — направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление. Ответчиками выступают несколько компаний, входящих в структуру немецкого автомобильного концерна BMW. Общий объем финансовых претензий составил 25 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

Среди ответчиков фигурируют головная компания BMW Aktiengesellschaft, австрийская BMW Österreich Holding GmbH, инженерное подразделение BMW Fahrzeugtechnik GmbH, а также российские структуры концерна — «БМВ Русланд Трейдинг» и «БМВ Банк».

Материалы поступили в суд 22 июня.

Ранее стало известно, что компания Hyundai, прекратившая официальные поставки на российский рынок, приняла окончательное решение: производство и разработка автомобилей в кузове универсал будут прекращены. Последний представитель этого семейства — i30 Wagon — снимают с конвейера. Бренд больше не считает универсалы приоритетом из-за отсутствия роста спроса на эти машины.