Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:05, 25 июня 2026Авто

Российский дилер подал многомиллиардный иск против ушедшего с рынка автоконцерна

«Автодом» предъявил структурам немецкого концерна BMW иск на 25 миллиардов рублей
Марина Аверкина

Фото: FabrikaSimf / Shutterstock / Fotodom

Крупнейший российский дилер — АО «Автодом», специализирующееся на реализации премиальных и люксовых автомобилей, — направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление. Ответчиками выступают несколько компаний, входящих в структуру немецкого автомобильного концерна BMW. Общий объем финансовых претензий составил 25 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

Среди ответчиков фигурируют головная компания BMW Aktiengesellschaft, австрийская BMW Österreich Holding GmbH, инженерное подразделение BMW Fahrzeugtechnik GmbH, а также российские структуры концерна — «БМВ Русланд Трейдинг» и «БМВ Банк».

Материалы поступили в суд 22 июня.

Ранее стало известно, что компания Hyundai, прекратившая официальные поставки на российский рынок, приняла окончательное решение: производство и разработка автомобилей в кузове универсал будут прекращены. Последний представитель этого семейства — i30 Wagon — снимают с конвейера. Бренд больше не считает универсалы приоритетом из-за отсутствия роста спроса на эти машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слухи о разрешении Трампа бить по России

    Военный раскрыл подробности атаки ВСУ на регион России в 1500 километрах от границы

    Европа анонсировала перевод первых средства из мегакредита Украине

    Удаление приложений VK из App Store назвали репрессиями против российских разработчиков

    Каннибала арестовали за коллекционирование найденных на кладбище частей тела

    Песков дал совет россиянам с iPhone

    Зендея посетила премьеру фильма в одной дешевой футболке

    Корвалол в России захотели отпускать по рецепту

    Превращенный в террориста российский школьник попал на видео

    Российский дилер подал многомиллиардный иск против ушедшего с рынка автоконцерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok